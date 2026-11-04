Heizölpreis 274214
114.91USD
3.69USD
3.33 %
17:14:00
NMN
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Historisch
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Chartvergleich
|
04.11.2026 12:16:00
Energiepreise: Deutsche kaufen 38 Prozent weniger Heizöl
AnzeigeHeizölpreis
114.91 USD 3.33%
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Rohstoffe in diesem Artikel
|Heizölpreis
|114.91
|3.70
|3.33
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: SMI nach neuen Rekorden im Minus -- DAX fällt zurück -- US-Techbörse tiefrot -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Der deutsche Aktienmarkt kann seine Gewinne nicht halten. An der Wall Street geht es nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.