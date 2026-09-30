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30.09.2026 16:43:18

EIA Reports Crude Build as Diesel Stocks Fall 14% Below Average

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Crude oil inventories in the United States saw an increase of 900,000 barrels during the week ending September 25, according to new data from the U.S. Energy Information Administration (EIA) released on Wednesday. The increase brings commercial stockpiles to 427.3 million barrels, according to government data, which is now 2% above the five-year average for this time of year. The EIA’s data release follows API’s figures that were released a day earlier, which reported that crude oil inventories had gained 1.019 million barrels in the…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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