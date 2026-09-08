Dutch TTF Gas Jumps 2% as Winter Storage Race Heats Up

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08.09.2026 15:00:00
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Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich kaum verändert. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.