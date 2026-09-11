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11.09.2026 10:59:00
Diesel: Sprit ist in den USA so teuer wie nie zuvor - mehr als 6 Dollar pro Gallone
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