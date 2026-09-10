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10.09.2026 09:50:44
"Die Inflation ist zurück": Benzin, Diesel und Heizöl machen Alltag deutlich teurer
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