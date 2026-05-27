Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’610 0.6%  SPI 19’201 0.6%  Dow 50’688 0.5%  DAX 25’191 0.0%  Euro 0.9148 0.1%  EStoxx50 6’075 0.2%  Gold 4’434 -1.6%  Bitcoin 58’968 -0.9%  Dollar 0.7863 0.0%  Öl 96.8 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sika41879292Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Strategiewechsel bei Bridgewater: Milliarden-Wette auf KI-Hardware-Boom - Top 10-Beteiligungen in Q1 im Blick
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochnachmittag
Honeywell-Spinoff Quantinuum drängt an die Börse - Quanten-Aktien D-Wave, IonQ & Co. geraten unter Druck
Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo
Nestlé-Aktie zieht an: Urteil zu Deponien in Frankreich lässt weiter auf sich warten
Suche...
eToro entdecken

Gazprom PJSC Aktie 112009 / RU0007661625

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.05.2026 17:21:36

Deutsches Bundesunternehmen Sefe will künftig LNG aus Kanada importieren

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

BERLIN (awp international) - In Deutschland plant der bundeseigene Gasimporteur Sefe einen langfristigen LNG-Liefervertrag mit einem kanadischen Unternehmen. Sefe und die Firma Ksi Lisims LNG wollen demnach eine Absichtserklärung über die jährliche Lieferung von einer Million Tonnen Flüssigerdgas (LNG) unterzeichnen, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Die Lieferungen sollen Anfang der 2030er Jahre beginnen und über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren erfolgen.

Ziel ist es, die Lieferungen von Flüssigerdgas breiter aufzustellen. Bisher kommt ein Grossteil der Lieferungen aus den USA. Laut Ministerium handelt es sich bei der Vereinbarung um die erste langfristige LNG-Partnerschaft von Sefe mit einem kanadischen Lieferanten.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte mit Blick auf die Absichtserklärung: "Durch eine engere Zusammenarbeit diversifizieren wir Beschaffungswege und machen unsere Volkswirtschaften widerstandsfähiger gegenüber globalen Risiken."

Sefe hiess früher Gazprom Germania, war eine Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom und wurde als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Energiekrise in Deutschland verstaatlicht./hoe/DP/men

Analysen zu Gazprom PJSC

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’635.77 10’827.78
Gold Krügerrand 1 oz 3’571.14 3’356.23
Gold Philharmoniker 1 oz 3’615.01 3’403.93
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 680.51 630.11
Goldbarren 250 g - philoro 28’561.79 27’093.88
Silber CombiBar® 100 g 316.51 198.25
Silber Maple Leaf 1 oz 75.13 57.11
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’136.30 1’816.72

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Commerzbank-Portfolio Q1 2026: Microsoft löst Alphabet als grösste US-Position ab
Rheinmetall-Aktie legt zu: Bundeswehr-Auftrag für Laser-Licht-Module
Goldpreis unter Druck: Militärische Eskalation im Nahen Osten belastet
Micron-Aktie nicht zu bremsen: UBS schürt mit Mega-Kursziel neue KI-Fantasie
SoftBank-Aktie knackt neuen Rekord - KI-Boom schiebt weiter an
Strategiewechsel bei Bridgewater: Milliarden-Wette auf KI-Hardware-Boom - Top 10-Beteiligungen in Q1 im Blick
Partners Group-Aktie gibt nach: Beteiligungsgesellschaft geht gegen US-Investor Grizzly Research juristisch vor
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone

Top-Rankings

1. Quartal 2026: Diese US-Aktien befinden sich im Portfolio von Carl Icahn
Portfolio-Einblick
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im ersten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröff ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Strategiewechsel bei Bridgewater: Milliarden-Wette auf KI-Hardware-Boom - Top 10-Beteiligungen in Q1 im Blick
Bridgewater baute im ersten Quartal 2026 sein Portfolio um. Während Software-Werte an Bedeutung ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.