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09.05.2026 14:51:36

Deutscher Flughafenverband warnt vor Millionen Flugstreichungen

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Ryanair
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BERLIN (awp international) - Angesichts drohender Lücken in der Versorgung mit Kerosin warnt die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) vor möglichen Flugstreichungen und Preiserhöhungen. "Es ist zu befürchten, dass vor allem bei Low-Cost-Airlines und touristisch weniger bedeutsamen Destinationen weitere Flüge gestrichen werden", sagte Ralph Beisel, ADV-Hauptgeschäftsführer, der "Welt am Sonntag".

"Das Best-Case-Szenario für 2026 ist eine Stagnation bei der Passagierentwicklung. Im Worst-Case-Szenario droht an manchen Flughäfen ein Kapazitätseinbruch von zehn Prozent. Hochgerechnet auf alle Flughäfen wären 20 Millionen Fluggäste betroffen", so Beisel. Einige Ziele würden dann gar nicht mehr angeflogen, andere seltener und zu höheren Preisen.

Infolge der wegen des Iran-Kriegs gestörten Öltransporte durch die Strasse von Hormus schnellten die Preise für den Flugtreibstoff Kerosin in die Höhe. Einige Airlines sagten deswegen bereits Flüge ab.

"Die Kerosinpreise sind seit mehr als zwei Monaten doppelt so hoch wie vor dem Krieg. Wir rechnen auch in den kommenden Monaten nicht mit einer Normalisierung", sagte Beisel. "Auch wenn Kerosin verfügbar ist, werden Airlines viele Flüge zu diesen Preisen nicht wirtschaftlich durchführen können."/evy/DP/zb

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05.05.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
22.04.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
17.04.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
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