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14.09.2026 10:54:36

Deutsche Spritpreise: E10 auf Allzeithoch - Diesel kurz davor

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MÜNCHEN (awp international) - Tanken wird immer teurer: Übers Wochenende ist der Preis für Superbenzin der Sorte E10 auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags kostete ein Liter 2,273 Euro, wie der ADAC mitteilt. Das waren 1,7 Cent mehr als am Freitag. Diesel legte sogar um 3,5 Cent zu. Ein Liter kostete am Sonntag im Tagesschnitt 2,404 Euro und war damit nur noch 4,3 Cent von seinem Rekord aus dem April entfernt.

In den vergangenen beiden Wochen haben die Spritpreise kräftig angezogen. Noch am 30. August war E10 um gut 12 Cent billiger als am Sonntag. Diesel um gut 20 Cent. Und die Vorzeichen für die weitere Entwicklung sehen nicht gut aus: Die Ölpreise haben zum Wochenstart nach schlechten Nachrichten aus dem Nahen Osten zugelegt.

Entwicklung im Nahen Osten treibt den Ölpreis

Ein für heute geplantes Aussenministertreffen der Staaten am Persischen Golf im Oman findet nicht statt. Berichten zufolge war eigentlich geplant, dass bei dem Treffen der Iran und der Oman eine Vereinbarung im festgefahrenen Konflikt über die Strasse von Hormus vorstellen wollten. Zudem musste der weltgrösste Ölexporteur Saudi-Arabien nach Drohnenangriffen eine wichtige Pipeline abschalten.

Der Preis für Rohöl ist typischerweise der wichtigste Treiber für Änderungen beim Spritpreis. Regional und je nach Uhrzeit können die Preise aber stark abweichen. Aktuell ist Sprit in Süddeutschland - insbesondere in Bayern - ein gutes Stück günstiger, im Norden und besonders Ostdeutschland teurer, wie aus Daten des Spritpreisportals Tankerkönig hervorgeht. Zudem schwankt der Preis im Tagesverlauf stark - nach dem Preissprung am Mittag sind die Kraftstoffe meist mehr als 20 Cent teurer als unmittelbar davor. Am Nachmittag fallen sie dann meist rasch wieder, bis sie am späten Vormittag üblicherweise ihr Tagestief erreichen./ruc/DP/stw

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