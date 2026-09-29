Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’008 0.5%  SPI 19’838 0.4%  Dow 51’482 -0.7%  DAX 25’479 0.4%  Euro 0.9460 0.0%  EStoxx50 6’346 0.7%  Gold 4’146 0.8%  Bitcoin 70’250 1.1%  Dollar 0.8347 0.3%  Öl 104.8 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
US-Dollar steigt zum Franken – Währung auf höchstem Stand seit Mai 2025: Das steckt dahinter
Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Underperform ein
Gerichtsstreit um Impfpatente: Bayer greift BioNTech, Pfizer, Moderna an
Sell-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Novartis-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Hold ein
Suche...

Heizölpreis 274214

123.63
USD
-2.12
USD
-1.68 %
11:43:00
NMN
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Historisch Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Chartvergleich
Snapshot

Historisch

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Chartvergleich

29.09.2026 11:21:41

Der neue Wunsch nach Heizöl-Hilfe offenbart das Überweisungsproblem des Staates

Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Rohstoffe in diesem Artikel

Heizölpreis 123.63 -2.11 -1.68

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
UBS-Aktie verliert: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Burckhardt-Aktie stabil: Konzern liefert Kompressoren für Gasturbinen-Prüfstand

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.