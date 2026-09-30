|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
30.09.2026 11:33:39
Der neue Gold-Moment - ausgerechnet Polen liefert jetzt das stärkste Signal
Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Finanzen
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4’163.59
|-19.21
|-0.46
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX tiefer -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch unter der Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts geht. Die US-Börsen bewegen sich zur Wochenmitte auf positivem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.