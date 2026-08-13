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13.08.2026 07:25:00

Decommissioning Spending in UK North Sea Hits Record High

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Despite the ongoing stalemate in the U.S.-Iran talks and persistent risks to shipping in the Middle East, oil prices fell in Asian trading on Thursday, weighed down by cuts to 2026 oil demand forecasts from both OPEC and the International Energy Agency. Brent Crude prices dropped by 0.5% to trade below $89 per barrel at $88.56, easing from the Wednesday intraday high of over $89 a barrel, amid demand concerns and a bearish EIA inventory report. The U.S. benchmark, WTI Crude, traded 0.60% lower at $82.77 in the Asian session. On Wednesday, both…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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Asiens Börsen mehrheitlich schwächer

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