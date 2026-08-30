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30.08.2026 19:00:00

Data Centers Are Driving a New U.S. Natural Gas Buildout

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The expansion of data centers to power the artificial intelligence boom is causing a natural gas revival in the United States. Planned gas-fired power capacity tied to data centers nearly doubled in the first half of 2026 alone, as Big Tech players turn to massive new power plants to support the insatiable demand of hyperscale data center campuses. Amazon is currently building a gas-fired power plant in Texas that is set to become the single-biggest source of power-related emissions in the entire United States if it’s developed according…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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