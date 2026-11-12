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Commodities im Blick 12.11.2026 13:17:06

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

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Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -1,10 Prozent auf 3.943,59 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 3.987,63 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -1,60 Prozent auf 51,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 51,83 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Platinpreis um -0,71 Prozent auf 1.527,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.538,50 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 13:11 Uhr fällt der Palladiumpreis um -3,04 Prozent auf 1.021,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.053,00 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 92,07 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (92,76 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -0,77 Prozent auf 85,86 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 86,53 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,79 US-Dollar) geht es um 0,62 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,11 Prozent auf 2,69 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 2,69 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kakaopreis mit Verlusten. Um 13:00 Uhr notiert der Kakaopreis -0,24 Prozent niedriger bei 3.748,00 Britische Pfund. Am Vortag stand der Preis bei 3.757,00 Britische Pfund.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Maispreis um 0,11 Prozent auf 4,49 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,48 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,06 Prozent auf 329,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 329,70 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -0,27 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,64 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,99 Prozent auf 3,28 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,22 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -0,48 Prozent auf 110,69 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 111,22 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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