Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

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Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -1,54 Prozent auf 3.962,63 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.024,71 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 52,08 US-Dollar am Vortag auf 50,06 US-Dollar nach unten (--3,88 Prozent).

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.437,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.486,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,26 Prozent.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Palladiumpreis um -3,32 Prozent auf 974,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.008,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 117,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (114,88 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,18 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (102,00 US-Dollar) geht es um 1,88 Prozent auf 103,92 US-Dollar nach oben.

Daneben sinkt der Baumwolle um -0,59 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,79 US-Dollar.

Währenddessen legt der Haferpreis um 0,15 Prozent auf 3,44 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,43 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Freitagmittag hinzu. Um 0,93 Prozent auf 2,88 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,85 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Kakaopreis um -0,34 Prozent auf 4.143,00 Britische Pfund. Gestern stand der Kakaopreis noch bei 4.157,00 Britische Pfund.

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,50 Prozent auf 4,49 US-Dollar, nach 4,51 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 13:01 Uhr ab. Es geht -9,18 Prozent auf 1,17 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1,29 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -0,20 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 12:56 Uhr auf 12,17 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 12,20 US-Dollar lag.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,76 Prozent auf 326,80 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 329,30 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,53 Prozent auf 0,66 US-Dollar, nach 0,66 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,98 Prozent auf 0,19 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,19 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,91 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,95 US-Dollar).

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 1,90 Prozent auf 127,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 125,22 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net