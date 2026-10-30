Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’811 0.4%  SPI 20’847 0.3%  Dow 51’770 -1.1%  DAX 25’818 -0.9%  Euro 0.9257 0.6%  EStoxx50 6’131 -1.2%  Gold 3’875 -3.7%  Bitcoin 63’291 -1.5%  Dollar 0.8250 0.0%  Öl 117.6 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
So viel Wert wäre mit einer Investition in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen
So viel hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr gekostet
Bitcoin und Ethereum im Fokus: Ist der Kryptowinter vorbei? Das sagen Horsley und Lubin
Gold, Öl & Co. in KW 44: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Druck aus China: Geraten die Aktien von Samsung und SK hynix ins Wanken?
Suche...
Aktuelle Rohstoffpreise 30.10.2026 13:17:06

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -1,54 Prozent auf 3.962,63 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.024,71 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 52,08 US-Dollar am Vortag auf 50,06 US-Dollar nach unten (--3,88 Prozent).

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.437,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.486,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,26 Prozent.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Palladiumpreis um -3,32 Prozent auf 974,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.008,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 117,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (114,88 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,18 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (102,00 US-Dollar) geht es um 1,88 Prozent auf 103,92 US-Dollar nach oben.

Daneben sinkt der Baumwolle um -0,59 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,79 US-Dollar.

Währenddessen legt der Haferpreis um 0,15 Prozent auf 3,44 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,43 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Freitagmittag hinzu. Um 0,93 Prozent auf 2,88 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,85 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Kakaopreis um -0,34 Prozent auf 4.143,00 Britische Pfund. Gestern stand der Kakaopreis noch bei 4.157,00 Britische Pfund.

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,50 Prozent auf 4,49 US-Dollar, nach 4,51 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 13:01 Uhr ab. Es geht -9,18 Prozent auf 1,17 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1,29 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -0,20 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 12:56 Uhr auf 12,17 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 12,20 US-Dollar lag.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,76 Prozent auf 326,80 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 329,30 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,53 Prozent auf 0,66 US-Dollar, nach 0,66 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,98 Prozent auf 0,19 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,19 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,91 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,95 US-Dollar).

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 1,90 Prozent auf 127,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 125,22 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag
Aktien New York Schluss: Dow stabil - Nasdaq schwach wegen KI-Ängsten
Aktien New York Ausblick: Verluste nach Rekorden und wieder höheren Ölpreisen
Aktien New York: Leichte Verluste - Ölpreise und Stimmungsdaten belasten
Aktien New York Ausblick: Anleger vorsichtig - Euroländer bremsen Risikoappetit
Aktien New York: Unerwartet hohe Inflation belastet Techwerte

Top-Rankings

Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 44: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.