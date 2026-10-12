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Commodities im Blick 12.10.2026 13:17:06

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

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Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -0,53 Prozent auf 4.172,35 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.194,46 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,36 Prozent auf 60,61 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 60,83 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Platinpreis um 0,38 Prozent auf 1.696,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.689,50 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Palladiumpreis um 0,83 Prozent auf 1.161,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.151,50 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 105,94 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (104,72 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 1,07 Prozent auf 92,83 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 91,85 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,81 US-Dollar) geht es um -0,46 Prozent auf 0,80 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 11:18 Uhr steht ein Minus von -1,66 Prozent auf 4,14 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 4,21 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Kaffeepreis -0,92 Prozent niedriger bei 2,84 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,87 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kakaopreis um -0,28 Prozent auf 4.234,00 Britische Pfund ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4.246,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 13:04 Uhr steigt der Maispreis um 0,42 Prozent auf 4,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,80 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,72 Prozent auf 12,83 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,92 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 363,30 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,46 Prozent im Vergleich zum Vortag (368,70 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,46 Prozent auf 0,68 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,68 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 1,88 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,20 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,58 Prozent auf 3,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,22 US-Dollar.

Mit dem Milchpreis geht es indes nordwärts. Der Milchpreis gewinnt 0,27 Prozent auf 15,02 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 14,98 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -1,05 Prozent auf 123,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 125,22 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Holzpreis um -0,38 Prozent auf 531,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Holzpreis bei 533,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sandra Cunningham / Shutterstock.com
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