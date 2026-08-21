Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

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Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 0,94 Prozent auf 4.561,75 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.519,09 US-Dollar gelegen hatte.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 1,64 Prozent auf 69,21 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 68,09 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.832,00 US-Dollar) geht es um 2,92 Prozent auf 1.885,50 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 1,68 Prozent auf 1.361,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.338,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit Verlusten. Um 10:01 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) -0,27 Prozent niedriger bei 93,53 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 93,78 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -0,22 Prozent auf 86,64 US-Dollar, nach 86,83 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 0,48 Prozent auf 0,87 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,87 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,21 Prozent auf 4,78 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,79 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,49 Prozent auf 12,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 12,21 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,48 Prozent auf 314,20 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 315,70 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,42 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,71 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Zuckerpreis Verluste. Um 10:01 Uhr fällt der Zuckerpreis um -0,91 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,18 US-Dollar an der Tafel.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,83 Prozent auf 2,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,73 US-Dollar.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -0,67 Prozent auf 117,56 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 118,35 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kohlepreis Verluste. Um 09:32 Uhr fällt der Kohlepreis um -1,62 Prozent auf 121,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 123,75 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
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