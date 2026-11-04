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04.11.2026 16:30:00

Dangote Breaks Ground on $2.5 Billion Namibia Fuel Hub for Southern Africa

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Oil traders are pricing a U.S.-Iran settlement and discounting the threats around it. As of 9:40 a.m. ET on Wednesday, Brent had fallen $3.04, or 2.9%, to $100.60 per barrel, its third straight loss, and WTI had dropped $2.86, or 3%, to $93.23. Murban slipped $1.27 to $100.90. Both crude benchmarks traded higher early before reversing in a volatile session. President Trump told the Financial Times that Washington has no immediate plans to strike Iran. “We seem to be getting everything we want,” he said. Vice President JD Vance said…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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