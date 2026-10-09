Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’788 1.1%  SPI 19’544 1.1%  Dow 51’361 0.3%  DAX 25’148 1.4%  Euro 0.9309 -0.2%  EStoxx50 6’201 1.2%  Gold 4’192 1.4%  Bitcoin 68’687 1.1%  Dollar 0.8316 0.0%  Öl 103.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Analyse: So bewertet Bernstein Research die adidas-Aktie
BlackRock & XRP: Steht der Mega-ETF kurz bevor?
SpaceX-Aktie zieht kräftig an: Elon Musk investiert in US-Frequenzen für Mobilfunk-Ausbau
Microsoft-Aktie höher: US-Regierung stoppt Teilnahme an Visa-Programm
Delta-Aktie tiefrot: Airline kappt Gewinnziele wegen teurem Kerosin
Suche...
ETF Sparplan
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

09.10.2026 07:03:51

Crude Oil is Underpriced, Energy Aspects Says

Ölpreis (WTI)
91.46 USD -0.03%
Kaufen Verkaufen
Crude oil prices were on course to book a weekly gain earlier today amid a flurry of tanker attacks in the Strait of Hormuz—and outside it, too. Reports citing President Trump as saying productive talks were being held with Iran failed to allay concerns driving the benchmarks higher. At the time of writing, Brent crude was trading at $102.83 per barrel, with West Texas Intermediate at $90.33 per barrel, both slightly down from opening but higher compared to their opening prices this week. Earlier this week, analysts from Kpler said that the…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag stärker
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Partners Group-Aktie klettert: Schweizer Vermögensverwalter baut Private Credit aus
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
VW-Aktie im Blick: Konzern holt mehr als 22'000 Elektroautos in die Werkstatt
Roche-Aktie im Minus: Partner Zealand Pharma meldet positive Abnehm-Daten - China-Kooperation verkündet

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/41: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/41. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.