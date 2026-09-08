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08.09.2026 23:00:00

Copper Surges Above $14,500 as Supply Squeeze Deepens

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Copper futures in London reached a record high on Tuesday as expectations of US tariffs drew record volumes from the seaborne market into US warehouses, tightening availability elsewhere despite subdued demand. As we highlighted on Monday, deteriorating conditions across global mining operations are adding to supply woes. Benchmark three-month futures on the LME gained nearly 1% to reach $14,533 a ton, exceeding January's peak before trimming some of those gains. Dr. Copper is breaking out...but this isn’t mainly…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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