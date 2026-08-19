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19.08.2026 21:00:00

Copper Backwardation Collapses After 20,000 Tons Hit LME Warehouses

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Trafigura Group and several other traders delivered more than 20,000 tons of copper into LME warehouses on Tuesday, the biggest one-day build in on-warrant stock since April, and the squeeze that had gripped the London market for the past week came apart. The cash-to-three-month spread settled at a $248-a-ton backwardation, down from as much as $545 on Monday, which was the widest since 2021. Trafigura was behind a large share of the metal placed on warrant, according to people familiar with the deliveries, and traders expect more to follow in…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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