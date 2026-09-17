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17.09.2026 20:00:00

Cooking Oil-Powered Plane to Fly Tourists to Antarctica

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Imagine flying from South Africa to Antarctica, one of the most remote places on Earth. Then visualize making the journey on a jet powered, partially, by fuel made from left-over cooking oil. That’s from a headline today on Business Insider Africa, which says that White Desert, a luxury-tourism company, will soon operate flights between Cape Town and South Africa with jet fuel supplied by Sasol, a South African energy and chemicals company. Passengers will pay between $16,500 and $120,000 for the privilege, depending on the tour package.…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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