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02.10.2026 07:06:59

ConocoPhillips Signs 20-Year LNG Deal With Venture Global

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Crude oil prices are set for a modest weekly decline today, as reports of a strong rebound in oil flows out of the Persian Gulf trumped news of more U.S. troops moving to the Middle East and China’s Thursday decision to halt fuel exports this month. At the time of writing, Brent crude was trading at $102.24 per barrel and West Texas Intermediate was trading at $92.62. Both benchmarks posted strong gains in September and while the start to October has been lower, if hostilities in the Persian Gulf escalate again, the upward potential will…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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