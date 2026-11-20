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Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis -1,19 Prozent auf 3.583,71 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 3.626,92 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (43,05 US-Dollar) geht es um -1,18 Prozent auf 42,54 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -2,21 Prozent auf 1.324,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.354,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -2,72 Prozent auf 894,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 919,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 10:01 Uhr ab. Es geht -0,96 Prozent auf 91,10 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 91,98 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr ab. Es geht -1,97 Prozent auf 81,57 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 83,21 US-Dollar stand.

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 0,47 Prozent auf 0,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Maispreis um -0,23 Prozent auf 4,38 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 4,39 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 0,33 Prozent auf 12,12 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 12,08 US-Dollar wert.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 332,30 US-Dollar am Vortag auf 335,90 US-Dollar nach oben (+1,08Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,42 Prozent auf 0,60 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,60 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,23 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -3,03 Prozent niedriger bei 3,17 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 104,35 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 10:06 Uhr auf 104,35 US-Dollar beziffert.

Redaktion Finanzen.net