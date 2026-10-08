|Aktuelle Rohstoffkurse
|
08.10.2026 10:13:20
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Am Vormittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,39 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.126,98 US-Dollar, nach 4.111,05 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -1,98 Prozent auf 58,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 60,17 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,00 Prozent auf 1.662,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.646,00 US-Dollar.
Nach 1.128,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagvormittag um 0,93 Prozent auf 1.138,50 US-Dollar gestiegen.
Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 4,08 Prozent stärker bei 104,29 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 100,20 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 10:11 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 3,68 Prozent stärker bei 91,53 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 88,28 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Haferpreis um 0,35 Prozent auf 4,30 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,29 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Maispreis um -0,10 Prozent auf 5,02 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 5,02 US-Dollar.
Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,91 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,98 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,50 Prozent.
Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -1,04 Prozent auf 362,10 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 365,90 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -0,40 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,67 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagvormittag hinzu. Um 1,56 Prozent auf 3,25 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,20 US-Dollar.
Derweil notiert der Heizölpreis bei 126,54 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (122,05 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 3,68 Prozent.
Währenddessen legt der Kohlepreis um 0,17 Prozent auf 143,70 US-Dollar zu. Gestern war der Kohlepreis noch 143,45 US-Dollar wert.
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.