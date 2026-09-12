|Aktuelle Rohstoffpreise
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12.09.2026 10:13:20
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.
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Der Goldpreis hat sich am Vormittag kaum bewegt. Um 10:10 Uhr tendierte er bei 4.348,36 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.348,36 US-Dollar).
Redaktion finanzen.ch
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