Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis kletterte um 10:10 Uhr um 1,17 Prozent auf 4.406,70 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.355,65 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 1,46 Prozent auf 66,73 US-Dollar, nach 65,77 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Platinpreis um 0,62 Prozent auf 1.860,50 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.849,00 US-Dollar wert.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nordwärts. Der Palladiumpreis gewinnt 0,37 Prozent auf 1.364,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.359,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 2,10 Prozent auf 99,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 97,92 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,34 Prozent auf 94,28 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 93,03 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 09:14 Uhr zieht der Baumwolle um 1,21 Prozent auf 0,84 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,83 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Haferpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,21 Prozent auf 3,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,50 US-Dollar stand.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 13,03 US-Dollar am Vortag auf 12,99 US-Dollar nach unten (--0,25 Prozent).

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,03 Prozent auf 341,70 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 341,80 US-Dollar.

Nach 0,70 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Mittwochvormittag um 0,24 Prozent auf 0,70 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,33 Prozent auf 0,18 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,18 US-Dollar wert.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -0,69 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr auf 2,90 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,92 US-Dollar lag.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 2,41 Prozent auf 123,63 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 120,73 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 139,05 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (138,75 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,22 Prozent.

Redaktion finanzen.ch