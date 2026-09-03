Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

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Der Goldpreis kletterte um 10:10 Uhr um 0,93 Prozent auf 4.428,41 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.387,41 US-Dollar.

Währenddessen legt der Silberpreis um 0,90 Prozent auf 65,92 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 65,33 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Platinpreis um 1,33 Prozent auf 1.784,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.760,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.353,50 US-Dollar) geht es um 1,40 Prozent auf 1.372,50 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 95,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,63 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -1,13 Prozent auf 89,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 91,01 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 08:16 Uhr steht ein Minus von -2,45 Prozent auf 3,39 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 3,48 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,97 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (13,02 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,38 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -1,36 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,71 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Zuckerpreis um -1,55 Prozent auf 0,18 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 2,96 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagvormittag um 1,05 Prozent auf 2,99 US-Dollar gestiegen.

Nach 123,63 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Donnerstagvormittag um -1,28 Prozent auf 122,05 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 134,75 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,77 Prozent im Vergleich zum Vortag (135,80 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch