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Commodities aktuell 25.08.2026 10:13:20

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

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Im Minus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -0,61 Prozent schwächer bei 4.623,62 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.651,88 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -1,74 Prozent auf 67,76 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 68,96 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -1,60 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 10:10 Uhr auf 1.850,00 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 1.880,00 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.361,50 US-Dollar) geht es um -2,06 Prozent auf 1.333,50 US-Dollar nach unten.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,38 Prozent auf 91,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 92,17 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Dienstagvormittag nach. Um -0,51 Prozent auf 84,58 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 85,01 US-Dollar.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 0,47 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 09:49 Uhr auf 3,24 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,22 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,46 Prozent auf 4,94 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,92 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,06 Prozent auf 12,17 US-Dollar, nach 12,16 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,41 Prozent auf 321,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 320,30 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar) geht es um -1,33 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach unten.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,18 US-Dollar am Vortag auf 0,17 US-Dollar nach unten (--0,91 Prozent).

Nach 2,78 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagvormittag um -1,47 Prozent auf 2,74 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Dienstagvormittag lag der Milchpreis bei 16,62 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 16,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 0,70 Prozent auf 113,59 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 112,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


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