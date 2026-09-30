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Aktuelle Rohstoffkurse 30.09.2026 13:17:06

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

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Der Goldpreis zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis -0,06 Prozent auf 4.180,22 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.182,80 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (61,47 US-Dollar) geht es um -1,29 Prozent auf 60,68 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 2,08 Prozent auf 1.720,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.685,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 0,83 Prozent auf 1.218,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.208,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 13:01 Uhr auf. Es geht 0,99 Prozent auf 103,61 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 102,59 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf. Es geht 1,49 Prozent auf 90,71 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 89,38 US-Dollar stand.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 0,47 Prozent auf 4,25 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,23 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Kaffeepreis um 3,01 Prozent auf 2,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 2,89 US-Dollar.

Währenddessen legt der Kakaopreis um 0,47 Prozent auf 4.065,00 Britische Pfund zu. Gestern war der Kakaopreis noch 4.046,00 Britische Pfund wert.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 5,22 US-Dollar am Vortag auf 5,26 US-Dollar nach oben (+0,67Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,46 Prozent auf 13,04 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,98 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,18 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 12:38 Uhr notiert der Zuckerpreis -0,84 Prozent niedriger bei 0,18 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,18 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,86 Prozent auf 3,04 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,01 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 2,04 Prozent auf 132,09 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 129,44 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 12:36 Uhr auf. Es geht 2,69 Prozent auf 141,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 137,30 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich der Holzpreis seitwärts. Um 13:00 Uhr wurde ein Preis von 537,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Holzpreis bei 537,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com
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