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20.08.2026 07:30:00
Coking Coal Prices Surge 25%, Squeezing India's Steelmakers
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Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX im Minus -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
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