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23.09.2026 16:30:00

Climate Startup Signs CO2 Deals With Three U.S. Oil Producers

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Cuts to U.S. federal incentives for carbon capture projects and an uncertain regulatory environment going forward have prompted some start-ups to move from solely capturing and storing carbon dioxide to selling it to oil companies to help them boost oil recovery.   Carbon management engineering company Spiritus, for example, has recently signed preliminary agreements with three U.S. oil and gas producers to sell them the captured CO2 for enhanced oil recovery (EOR).  The injection of CO2 into reservoirs could help unlock an additional…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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