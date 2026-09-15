China’s Yuan Crude Oil Futures Jump to Record High

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Oil prices continued to rise early on Tuesday, rallying by 1.7% in Asian trade, as the Iran-backed Houthis in Yemen are expanding their control over the west coast along the Red Sea, while the attacks on a key Saudi onshore oil pipeline triggered concerns about additional disruptions to already severely disrupted oil supply from the Middle East.   As of publication, Brent Crude prices were up by 1.67% in Asian trade at $107.45 per barrel. WTI Crude held above the $ 103-a-barrel mark it hit on Monday. The U.S. crude oil benchmark rose by 1.9%…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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