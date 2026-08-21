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21.08.2026 07:30:00

China’s Oil Imports Set to Rebound as Refiners Hunt for New Supply

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Crude oil prices were on course to book a second consecutive weekly gain as the prospects of peace in the Middle East dimmed further amid U.S. threats of the “toughest sanctions in history” against Iran and continued Ukrainian drone attacks on Russian refineries. At the time of writing, Brent crude was trading at $93.50 per barrel, and West Texas Intermediate was trading at $86.43 per barrel. The price climb followed a Wednesday social media statement by President Trump that the U.S. is preparing “Economic Warfare and Isolation…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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