Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’370 -0.2%  SPI 20’223 -0.2%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’413 -0.6%  Euro 0.9380 0.1%  EStoxx50 6’472 -0.2%  Gold 4’442 -0.3%  Bitcoin 63’618 1.5%  Dollar 0.8088 -0.1%  Öl 91.3 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Varia US Properties-Aktie gibt ab: Verlust im ersten Halbjahr deutlich ausgeweitet
Polypeptide-Aktie stabil: Samsung Biologics konkretisiert Zeitplan für Übernahme
IVF HARTMANN-Aktie unter Druck: Ramona Schmidlin wird neue Finanzchefin
Matterhorn Gotthard Verkehrs Aktie: Künftig keine Grossfahrzeuge mehr durch den Furka-Tunnel?
Allianz-Aktie stabil: Konzern prüft laut Bericht Übernahme von Pannenhelfer AA
Suche...
ETF Sparplan
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

Chinas Goldstrategie 31.08.2026 10:32:56

Chinas Gold-Offensive: Folgen für Aktien von Zijin, Newmont & Barrick

Chinas Gold-Offensive: Folgen für Aktien von Zijin, Newmont & Barrick

Ein S&P Global-Report zeigt, warum Peking Gold zunehmend als strategischen Pfeiler für finanzielle und industrielle Sicherheit etabliert, und was das für Goldproduzenten bedeutet.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Goldpreis
4441.95 USD -0.32%
Kaufen Verkaufen
  • China stuft Gold offiziell als strategisches Mineral für seine Sicherheit ein
  • Bei den Goldreserven rangiert China trotz Spitzenrolle nur auf Rang sechs
  • Pekings Kurs treibt Chinas Goldkonzerne schneller als westliche Rivalen

China baut Gold vom Finanzasset zum strategischen Sicherheitsanker aus, und für den Weltgoldmarkt verschiebt das mehr als nur den Preis. In einem Ende August veröffentlichten Report kommt S&P Global zu dem Schluss, dass Peking seine Goldstrategie langfristig und umfassend weiterverfolgt. Die Analysten trauen den staatlich gelenkten chinesischen Minenkonzernen ein beschleunigtes Wachstum zu, während die westlichen Branchenführer ihre Produktion dagegen weitgehend stabil halten dürften. Die Rangordnung der grössten Goldproduzenten beginnt sich damit zu verschieben.

Gold wird zum strategischen Mineral

Den Anstoss gab der 2025 vorgelegte Aktionsplan für eine hochwertige Entwicklung der Goldindustrie, den neun Ministerien und Behörden gemeinsam trugen. Er stuft Gold als strategisches Mineral und als Fundament der finanziellen und industriellen Sicherheit ein. Hinter dem Kurswechsel steht laut S&P Global ein wachsendes Misstrauen in die globale Ordnung. Bei einem Treffen im April beschrieb Staatschef Xi Jinping diese Ordnung sinngemäss als zunehmend zerfallend. Ökonomisch zielt Peking darauf, die Widerstandsfähigkeit der eigenen Wirtschaft zu erhöhen, die Abhängigkeit vom US-Dollar zu senken und den Renminbi international breiter zu verankern.

Grosse Nachfrage, kleine Reserven

So dominant China bei Förderung und Verbrauch ist, so vergleichsweise gering ist der Goldanteil an seinen offiziellen Währungsreserven. Seit 2007 ist das Land der grösste Produzent, seit 2013 auch der grösste Verbraucher, doch bei den offiziellen Reserven rangiert es nur auf Rang sechs. Nach Zahlen des Internationalen Währungsfonds lagen Chinas Goldreserven Ende 2025 bei 324 Milliarden US-Dollar, weniger als ein Drittel des US-Bestands von 1,14 Billionen und hinter Deutschland, Italien, Frankreich und Russland. Gemessen an den gesamten Währungsreserven macht Gold in China nur 6,7 Prozent aus. In den Notenbanken Afrikas liegt dieser Anteil im Mittel bei 17,5 Prozent, in den Industrieländern bei 16,6 Prozent.

Diese vergleichsweise geringe Gewichtung könnte weitere Goldkäufe begünstigen. Die Notenbank stockte ihre Bestände in der ersten Jahreshälfte um mehr als 40 Tonnen auf, gut doppelt so viel wie die 19 Tonnen des Vorjahreszeitraums. Der Zeitraum fiel laut S&P Global mit dem Beginn des Iran-Kriegs und einem Ausschlag des Goldpreises von fast 30 Prozent zwischen Hoch und Tief zusammen. S&P ordnet den Anstieg in den seit 2022 verstärkten Goldaufbau vieler Schwellenländer ein.

Die Gold Road und der Handel in Yuan

Der zweite Hebel ist die 2019 gestartete und seit 2022 mit neuem Nachdruck verfolgte Gold Road. Sie soll den Goldhandel in Yuan über die Grenzen Chinas hinaustragen, vor allem in den BRICS-Staaten und entlang der neuen Seidenstrasse. 2025 eröffnete in Hongkong der erste Goldtresor ausserhalb des Festlands mit einer Anfangskapazität von 150 Tonnen. Hongkong will die Lagerkapazität binnen drei Jahren auf über 2'000 Tonnen ausbauen. Ein zugehöriges zentrales Abwicklungssystem ging am 7. Juli in den Testbetrieb. Ziel ist ein Netz von Tresoren, über das sich Gold in Yuan handeln und lagern lässt und das eine Abwicklung ausserhalb des US-Dollar-Systems ermöglicht.

Warum Chinas Miner schneller wachsen

Für Anleger am greifbarsten ist die Wirkung auf die Produzenten. Chinesische Goldproduzenten stehen häufig teilweise oder mehrheitlich in staatlichem Besitz und berücksichtigen daher auch nationale Prioritäten. Zijin Mining und Shandong Gold haben ihre Zukäufe seit 2022 von Hunderten Millionen auf Milliarden US-Dollar hochgeschraubt, von Lateinamerika bis Afrika. Laut dem Verband China Gold Association legte die Auslandsproduktion der führenden Miner 2025 um 25 Prozent auf 90 Tonnen zu, während die heimische Förderung nur um 1 Prozent auf 381 Tonnen wuchs. Dazu kommt eine Serie aussergewöhnlich grosser Neufunde im eigenen Land.

Grenzenlos ist dieser Aufstieg nicht. Die einfach zugänglichen, hochgradigen Vorkommen sind weitgehend erschöpft, und die Übernahmen werden schwieriger. Dass Zijin seine vier Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des kanadischen Produzenten Allied Gold nicht abschliessen konnte, zeigt laut S&P Global die wachsenden regulatorischen Hürden. Die westlichen Schwergewichte Newmont, Barrick und Gold Fields wachsen unterdessen nur verhalten. Der Report erinnert daran, wie zyklisch die Branche ist: Im Abschwung von 2013 bis 2015 brachen ihre Kurse um 58, 77 und 76 Prozent ein.

Ob sich die vom Report skizzierte Verschiebung wirklich beschleunigt, dürfte sich mit den nächsten monatlichen Reservemeldungen der chinesischen Notenbank und den Produktions- und Übernahmebilanzen der grossen Miner zeigen. Sie werden belegen, ob Pekings Anspruch und die tatsächliche Expansion zusammenfinden.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Volkswagen-Aktie etwas höher: IG Metall warnt vor Konflikt mit Vorstand - Streiks 2027 möglich

Bildquelle: Sashkin / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4’441.95 -14.20 -0.32

Meistgelesene Nachrichten

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Apple Debuts M6 And M5 Ultra Chips With Major AI Performance Gains
Chip-Giganten im Check: Darum setzt die Börse vor dem Herbst eher auf AMD als auf Intel

Top-Rankings

KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 35: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.