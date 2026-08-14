China greift ASML bei Chipfertigung an, Gold wieder gefragt - das war Freitag, 14.08.2026

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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