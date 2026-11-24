|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
24.11.2026 23:00:00
China Goes on Oil Buying Spree as Crude Prices Slide
AnzeigeÖlpreis (Brent)
90.03 USD -1.5%
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|90.03
|-1.37
|-1.50
|Ölpreis (WTI)
|80.58
|-1.47
|-1.79
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: Asiens Börsen tief im Minus
In Fernost sind am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.