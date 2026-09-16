Dieselpreis Benzin 10458426
2.44EUR
0.01EUR
0.29 %
00:00:00
ABL
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Historisch
|
16.09.2026 07:45:00
China Could Curb Fuel Exports as Diesel and Gasoline Stocks Sink
WerbungDieselpreis Benzin
2.44 EUR 0.29%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2.44
|0.01
|0.29
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: SMI und DAX knapp im Plus erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften am Mittwoch etwas zulegen. Die Märkte in Fernost verzeichnen zur Wochenmitte Gewinne.