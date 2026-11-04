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04.11.2026 19:31:32
Chance auf Jahresend-Rally: US-Wahl treibt den Dax Richtung Rekord - Vance drückt den Ölpreis
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