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09.10.2026 16:30:00

Canada’s New Oil Pipeline Challenged by Cold Lake First Nations

Ölpreis (Brent)
104.59 USD 0.3%
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Cold Lake First Nations is challenging the Canadian federal government’s decision to designate Canada’s new oil pipeline project to the West Coast a project of national interest. Last week, the federal government designated the new oil pipeline to the West Coast, which Canada and Alberta are advancing in partnership, a project of national interest, which would fast-track development. The ambition of Alberta and Canada to export additional volumes of crude oil to destinations in Asia to reduce the high dependence on exports to the United…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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