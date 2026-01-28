Bundesbank-Chef: Deutsche Goldreserven in USA sind sicher

Anzeige

"Ich zweifele nicht daran, dass unser Gold bei der Fed in New York sicher aufbewahrt ist", sagte Nagel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit Blick auf die Aufbewahrung bei der US-Notenbank Federal Reserve. "Das sind unsere Währungsreserven mit besonderem Schutzstatus."

Das Lagerstättenkonzept schaue sich die Bundesbank regelmässig an. Nagel verwies darauf, dass man im Zuge dessen vor zehn Jahren beschlossen habe, 300 Tonnen Gold aus New York nach Frankfurt zu holen.

Der aggressive Kurs von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Konflikt hat eine Debatte ausgelöst, ob die deutschen Goldvorräte in den USA noch sicher sind. Zuletzt forderte die Vorsitzende des EU-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), von der Bundesregierung eine Rückholung.

"In einer Zeit wachsender globaler Unsicherheiten und unter der unberechenbaren US-Politik von Präsident Trump ist es nicht länger vertretbar, dass rund 37 Prozent der deutschen Goldreserven, mehr als 1230 Tonnen, in Tresoren der Federal Reserve in New York lagern," sagte sie dem Magazin "Spiegel". Die Tatsache, dass Deutschland rechtlich Eigentümer des Goldes sei, aber keine uneingeschränkte physische Kontrolle über diese Vermögenswerte ausüben könne, sei ein wachsendes Risiko.

Deutsches Gold ist zweitgrösster Goldschatz der Welt

Der von der Bundesbank für den deutschen Staat verwaltete Goldschatz ist der zweitgrösste der Welt nach den Beständen der USA. Rund 3352 Tonnen waren es Ende 2024, das damals einen Wert von gut 270 Milliarden Euro hatte. Nach dem rasanten Anstieg des Goldpreises ist der Wert heute auf rund 465 Milliarden Euro gestiegen.

Mehr als die Hälfte (1710 Tonnen) des deutschen Goldes lagert nach Angaben der Bundesbank in eigenen Tresoren in Frankfurt. 1236 Tonnen, knapp 37 Prozent, werden bei der Fed in New York aufbewahrt. Die restlichen 405 Tonnen verwahrt die Bank of England in London.

FRANKFURT (awp international)