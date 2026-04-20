Bullenmarkt oder trügerische Ruhe? Warum Gold und Silber trotz Unsicherheiten an Dynamik verlieren

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• Gold und Silber: Zwischen bärischen Signalen und Einstiegschancen• Zentralbanken, Geopolitische Krisen und Co.: Was Gold und Silber bewegt• Kann Kupfer Gold und Silber überholen?

Gold und Silber mit bärischen Signalen?

Die Edelmetallanalysten von Heraeus zeichnen in ihrem aktuellen Marktuptdate ein vorsichtiges Bild für Gold und Silber, wie Kitco berichtet. Trotz einer leichten Erholung zum Wochenbeginn, bei der Gold die Marke von 4'800 US-Dollar testete, warnten die Experten vor belastenden technischen Signalen: Im März bildeten beide Metalle auf dem Monatschart ein sogenanntes "bärisches Engulfing-Muster" aus. Historische Vergleiche legen nahe, dass auf ein solches Signal eine mehrmonatige Konsolidierungsphase folgen könnte, was eine Fortsetzung des Bullenmarktes möglicherweise um bis zu ein halbes Jahr verzögern dürfte.

Hintergrund dieser Entwicklung sei die komplexe Lage der US-Notenbank (Fed). Angesichts hartnäckiger Inflation und eines Arbeitsmarktes, der zwar oberflächlich robust erscheint, aber durch nachträgliche Abwärtskorrekturen bei den Beschäftigungszahlen an Dynamik verliert, stecke die Fed in einem Dilemma zwischen Preisstabilität und Beschäftigungsförderung. "Angesichts der voraussichtlich weiter steigenden Preise und der stagnierenden Beschäftigung muss die Fed die beiden Teile ihres Doppelmandats in Einklang bringen: die Förderung maximaler Beschäftigung und stabiler Preise", schrieben sie. "Selbst bei einem Waffenstillstand im Nahen Osten dürfte die Inflation noch eine Zeitlang höher bleiben, was nahelegt, dass die Fed die Zinsen beibehalten oder sogar anheben sollte."

Während geopolitische Ereignisse wie ein Waffenstillstand im Nahen Osten kurzzeitig für Kursbewegungen sorgten, preisen Anleger die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen im Jahr 2026 nur zögerlich ein. Dennoch stützen fundamentale Faktoren wie die anhaltend hohe Inflation und niedrige Realzinsen das Interesse an Sachwerten.

Ein wesentlicher Stützpfeiler bleibe zudem die Nachfrage der Zentralbanken. Trotz vereinzelter Verkäufe durch Russland und die Türkei setzen Institutionen weltweit ihren Akkumulationskurs fort. "Die polnische Nationalbank stockte ihre Goldreserven im Februar um 20,2 Tonnen auf - die grösste Aufstockung seit Februar 2025 (29 Tonnen)", schrieben sie. "Auch Usbekistan (7,8 Tonnen) und Kasachstan (7,7 Tonnen) erhöhten ihre Reserven im Februar. Die grössten Verkäufer waren die Türkei (-8,1 Tonnen) und Russland (-6,2 Tonnen). Damit setzt sich der Trend der Zentralbankakkumulation fort, der seit der globalen Finanzkrise zu beobachten ist. Im vergangenen Jahr stockten die Zentralbanken ihre Reserven um 863 Tonnen auf."

Auch bei Silber zeige sich ein gemischtes Bild: Während der physische Absatz von Münzen und Barren im März nach einem starken Februar spürbar zurückging, verlief das erste Quartal 2026 insgesamt deutlich dynamischer als das Vorjahr. Dennoch deutet die Charttechnik auch hier auf eine Phase der Seitwärts- bis Abwärtsbewegung hin, bevor neue Höchststände ins Visier genommen werden können.

Schnäppchen oder Schwierigkeiten?

Auch laut einer Analyse der Edelmetallmärkte von Barchart stehen sich derzeit gewichtige bullische und bärische Impulse gegenüber. Stützend wirken vor allem die geopolitischen Instabilitäten im Nahen Osten, die Gold und Silber weiterhin als "sichere Häfen" attraktiv machen. Flankiert werde diese Entwicklung durch einen schwächelnden US-Dollar, der kürzlich auf ein Sechs-Wochen-Tief fiel und spekulative Leerverkäufe von Hedgefonds nach sich zog. Hinzu kämen ausserdem strukturelle Faktoren: Die Abkehr von Just-in-Time-Lieferketten führe dazu, dass Industrienationen verstärkt Seltene Erden und Metalle horten, während Zentralbanken - allen voran die chinesische Volksbank - ihre Goldreserven kontinuierlich ausbauen. Langfristig bleibt zudem die kulturell tief verwurzelte Schmucknachfrage aus China und Indien sowie der hohe Ölpreis, der als Leitrohstoff den gesamten Sektor stützt, ein stabiles Fundament.

Demgegenüber stehen jedoch deutliche Warnsignale. Ein zentrales Problem sei die Marktermüdung; nach den langanhaltenden Aufwärtstrends scheinen viele Investoren ihr Kapital bereits in frischere Märkte wie den Agrarsektor umzuschichten. Besonders kritisch werde gewertet, dass Gold und Silber trotz der massiven geopolitischen Spannungen ihre Höchststände vom Januar nicht überwinden konnten - ein klassisches Zeichen für schwindendes Momentum. Zudem drohe das Gespenst der Stagflation: Steigende Energiekosten bei gleichzeitigem wirtschaftlichem Abschwung könnten die industrielle Nachfrage einbrechen lassen. Nicht zuletzt sorge die jüngste Erholung der Aktienmärkte für eine verstärkte Konkurrenz durch renditestärkere Anlageklassen, was den Glanz der Krisenmetalle kurzfristig verblassen lässt.

Nitesh Shah von WisdomTree stuft die jüngste Preiskorrektur zumindest bei Gold zuletzt als seltene "ultimative Kaufgelegenheit" ein, die primär auf markttechnische Übertreibungen statt auf fundamentale Schwächen zurückzuführen sei. In seiner Analyse legt er dar, dass der Grossteil der Verluste seit dem Januar-Rekordhoch nicht durch wirtschaftliche Faktoren wie Anleiherenditen oder den US-Dollar erklärt werden kann, sondern das Resultat erzwungener Liquidationen ist. Anleger verkaufen Gold in volatilen Phasen oft nur deshalb, um Verluste in anderen Anlageklassen auszugleichen. Historisch betrachtet folgt auf solche kurzen Rücksetzer während geopolitischer Krisen meist eine massive Gegenbewegung, weshalb Shah das aktuelle Preisniveau als ideales "Schnäppchen" für den Einstieg bezeichnet. Für die weitere Preisentwicklung zeigt sich der Experte äusserst optimistisch und hält bei einer Verschärfung der geopolitischen Lage sogar Kurse von bis zu 6'000 US-Dollar für realistisch.

Hängt Kupfer Gold und Silber ab?

Daneben gilt Silber traditionell als das "Gold des kleinen Mannes" und zeichnet sich in bullischen Marktphasen oft durch eine deutlich höhere Dynamik als Gold aus, wie Forbes erklärt. Wenn die Angst der Anleger wächst, Kursgewinne zu verpassen (FOMO), avanciert Silber regelmässig zum "schnellsten Pferd" im Edelmetallsektor. Die historische Korrelation zeigt zudem, dass Silber zwar eng an die Bewegungen von Gold gekoppelt ist, diese jedoch in Aufwärtsphasen oft übertrifft. Trotz dieser prinzipiellen Stärke wurde der jüngste Aufwärtstrend beider Metalle durch geopolitische Eskalationen jäh unterbrochen.

Für die nähere Zukunft ist demnach auch laut Forbes bei den Edelmetallen eher mit einer Seitwärtsbewegung oder einer moderaten Korrektur als mit neuen Rekordsprüngen zu rechnen.

Da sich Gold und Silber vorerst in einer Konsolidierungsphase befinden könnten, rückt nun ein anderes Metall in den Fokus: Kupfer werde als aussichtsreicher Kandidat für den nächsten grossen Aufwärtstrend gehandelt und sollte von Investoren in der frühen Phase dieser Entwicklung genau beobachtet werden.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.