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20.08.2026 07:30:00

Brent Oil Price Tops $93 as U.S.-Iran Impasse Persists

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Chinese refiners are buying Iraqi crude, with recent purchases of 8 million barrels of Basrah Heavy and Basrah Medium for prompt delivery, Bloomberg has reported, citing unnamed traders. Oil has continued flowing via the Strait of Hormuz—Iraq’s main export channel—despite the Iranian blockade, but the blockade has reduced these flows to a fraction of what they once were. For the week to August 17, Marine Traffic reported a total of 95 vessel crossings, down from 118 the previous week. Some tankers have found a way around that…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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