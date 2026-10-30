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30.10.2026 13:30:00
Brent Hits $117 as Tanker Catches Fire in Strait of Hormuz
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Rohstoffe in diesem Artikel
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