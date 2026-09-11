Dieselpreis Benzin 10458426
2.35EUR
0.00EUR
0.09 %
00:00:00
ABL
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Historisch
|
11.09.2026 15:36:52
Branche kontert "Abzock"-Vorwurf: Ohne den Staat ist Diesel in Deutschland billiger als in allen Nachbarländern
WerbungDieselpreis Benzin
2.35 EUR 0.09%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2.35
|0.00
|0.09
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.