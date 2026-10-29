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29.10.2026 07:47:17

Boomendes Raffineriegeschäft und hoher Ölpreis bescheren OMV Milliardenergebnis

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