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10.08.2026 18:30:00

BofA: Hormuz Needs 10 Times More Ships to Stabilize Oil Markets

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Egypt and Libya are reportedly nearing a deal to build an 800-kilometer oil pipeline connecting Tobruk with Alexandria, creating a direct route for growing Libyan crude production to reach Egyptian refineries as the war with Iran disrupts Egypt’s traditional Gulf supplies. The proposed pipeline would cost more than $1 billion, according to a government official who spoke to Asharq Bloomberg on condition of anonymity. The two countries are now studying financing, implementation and the pipeline’s final capacity, which would be determined…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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