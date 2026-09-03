|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
03.09.2026 08:16:00
Börse: VW-Aktie schiesst hoch an Dax-Spitze, SAP, Coba und T-Aktie gefragt
WerbungÖlpreis (Brent)
96.01 USD 0.4%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|96.01
|0.38
|0.40
|Ölpreis (WTI)
|91.96
|0.95
|1.04
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester aus dem Handel -- DAX schliesst über 26'000er-Marke -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.