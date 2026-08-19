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19.08.2026 09:16:00
Börse: Volkswagen und BASF Aktien mit Kursgewinnen im Dax, Goldpreis steigt
Nasdaq, Kospi und Co. ab. Auch Dax-Anleger halten sich am Mittwoch vorerst zurück. Im Fokus stehen Aktien von Heidelberger Druckmaschinen und DocMorris.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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