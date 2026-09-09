Börse: Ölpreis über 100 Dollar, Dax baut Verluste aus, Wall Street schwächer

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09.09.2026 08:56:00

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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