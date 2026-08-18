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18.08.2026 08:27:00
Börse: Irankrieg und steigende Ölpreise belasten Dax, Hugo Boss und Lanxess mit Verlusten, Sixt und Barclays mit Gewinnen
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